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29/08/2022 09:26

【通關在望】陳國基：內地當局對「逆向隔離」建議反應正面

　　《經濟通通訊社２９日專訊》政務司長陳國基昨天（２８日）在出席電台節目時表示，一直
與內地就通關商討，政府已經提議以「逆向隔離」方式，讓港人在港隔離後前往內地，或以不同
方法增加港人往內地名額，並形容內地反應正面。
　　他指出，本港單日確診數字有機會重上過萬宗，會重點協助高危群組精準防疫，表示當局今
日起要求參與８人以上聚會或宴會的人士，先做快測，是因為宴會中若持續除口罩，傳播機會較
大，希望市民合作，等確診數字壓低後，就可以放寬防疫。　
　　他表示，有長者感染後沒有及時用藥，令病情惡化甚至離世，強制入隔離設施是希望讓長者
及時得到治療，若有需要帶同照顧者隔離，可以向當局反映。
　　另外，陳國基率領的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，日前推出「共創明ＴＥＥＮ
計劃」，為２０００名居於劏房的初中生，提供財政支援及師友配對。陳國基表示，下月起透過
學校及地區提名學生參加計劃，不排除日後增加名額。
　　陳國基透露，商界承諾捐出的金額已遠超計劃原定的開支２０００萬元，又收到不少意見指
２０００名額並不足夠，惟當局的憂慮是協助學生的友師人數的不足夠。（ｂｎ）
　

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