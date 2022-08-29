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29/08/2022 09:50

【新冠肺炎】朱國強：停面授對學生影響大，冀維持每日快測返校

　　《經濟通通訊社２９日專訊》教育界立法會議員朱國強在電台節目表示，普遍學校都支持維
持現有防疫安排，學生每日快測結果陰性，即可回校接受面授課程。他又指現時疫情發展，無影
響學校開學的準備，但他希望教育局不要停止中學全日面授課，即使最終要取消，亦應該容許中
六的學生獲豁免。
　　朱國強表示，若不容許學校進行面授課程，對學生的身心健康有好大影響，過往經驗顯示，
停止面授課後，有部分學生變得終日沉迷打遊戲機，亦有學生引發情緒問題，又指即使改為半日
面授課，亦不代表學生放學後會留在家中，有學生依然會有其他約會，或者兼職工作，形容是更
加危險。
　
＊張勇邦：師生每日快測已有足夠保護＊
　
　　香港資助小學校長會名譽主席張勇邦指，目前學校師生需要在每日回校前做快測的要求，已
較其他場所嚴謹，認為能足夠保護學生，一旦個別班級出現爆發，亦不希望全校暫停面授課堂。
　　對於教育局計劃新學年起將按各校接種比例，向學校頒發嘉許獎勵以推動接種，張勇邦希望
計劃有實質獎勵，例如到主題樂園、博物館、科學園等舉行不同課外活動，推動學校、家長安排
學童接種。朱國強則認為，以獎勵計劃形式鼓勵學校推動學生接種疫苗的成效不會大，除非提升
學校疫苗接種率，可令學校免於殺校。他認為要取得成效，始終要靠專家向家長多作解說，或者
當局做更多宣傳。（ｈｙ）
　
　

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