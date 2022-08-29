【新冠肺炎】土拓署署長方學誠快測呈陽性

《經濟通通訊社２９日專訊》土木工程拓展署（土拓署）發言人今日表示，土拓署署長方學

誠對２０１９冠狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

方學誠最近一次上班日期為上星期五（２６日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措

施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

土拓署會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。（ｃｌ）

