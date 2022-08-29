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29/08/2022 12:34

【新冠肺炎】商界對實施「０＋７」悲觀，憂檢疫政策延至明年２月

　　《經濟通通訊社２９日專訊》《星島日報》專欄文章引述消息指，政務司司長陳國基在上周
初的早禱會上向一眾局長表明，不會批出除口罩大型活動的豁免申請，強調港府面對疫情不會躺
平，而上周五（２６日），港府亦公布一系列收緊防疫措施，令商界對免檢疫入境政策的期望，
大幅下調。
　　文章指，無論政界和商界本來希望推動政府進一步實施「０＋７」入境政策，即毋須隔離檢
疫，只需進行７日「黃碼」醫學監測；並期望特首李家超１０月中公布《施政報告》時有進展，
但隨著疫情升溫以及政府收緊防疫措施，商界對免檢疫入境政策之期望已經降溫。
　　文章說，最近有檢疫酒店接獲政府查詢，是否願意參與下一階段、即１１月至明年２月的檢
疫酒店計劃。政府此舉可能只是「未雨綢繆」，但有商界人士擔心政府是否打算將檢疫政策延續
至明年２月。
　　文章提到有政府人士表明，即使採用「０＋７」，對商務旅客或有用，但仍無法吸引一般旅
客來港，若要真正開放，便要仿效新加坡採取免檢疫全開放政策，惟港府目前卻既不敢大幅收緊
防疫政策以壓抑疫情擴散；又不敢在疫情惡化下加快開放入境政策，正處兩難困境。（ｃｌ）

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