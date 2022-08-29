【企業盈警】瀚華金控（０３９０３）料中期盈利跌最多８０％

《經濟通通訊社２９日專訊》瀚華金控（０３９０３）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利約２０００萬至３０００萬元人民幣，比去年同期減少最多約８０％。

該集團指，利潤減少主因受新冠疫情的影響及市場大環境變遷，客戶融資需求有所下降，導

致其融資擔保及小額信貸業務規模下降，以及基於提高抗風險能力考慮，充分計提各類資產減值

準備。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

