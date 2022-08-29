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29/08/2022 07:53

【企業盈警】滙景控股（９９６８）料中期盈轉虧最多４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滙景控股（０９９６８）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損介乎４億至４﹒５億元（人民幣．下同），而去年同期純利約４﹒５３億元。
　　該集團指，預期淨虧損主因受內地房地產行業整體經營環境不利影響，房屋交付下跌，令銷
售物業已確認收入減少；投資物業公平值虧損；金融資產公平值計入損益的虧損，以及財務成本
增加。
　　該集團將按上市規則規定時間內公布業績。（ｗｈ）

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