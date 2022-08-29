【企業盈警】海藍控股（０２２７８）料中期盈轉虧３９６０萬人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》海藍控股（０２２７８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損淨額約３９６０萬元人民幣，去年同期純利約１３９０萬元人民幣。

該集團指，虧損主因毛利率較低的物業發展項目銷售比較高，導致毛利率由去年同期的

６０﹒８％減少至截至期內的２５﹒３％。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

