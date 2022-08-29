【企業盈喜】三愛健康（０１８８９）料中期盈利升２９％

《經濟通通訊社２９日專訊》三愛健康（０１８８９）公布，預期截至６月３０日止中期溢
利約８０７萬元人民幣，比去年同期增加約２８﹒５％。
該集團指，純利增長主因利潤率較高的自製藥品銷售額增加所致。至於期內收益約５６０８
萬元人民幣，比去年同期增加約１倍。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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