【企業盈警】時代環球（２３１０）料中期虧損最多１３００萬人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》時代環球（０２３１０）公布，預期截至６月３０日止中期得

虧損介乎約１０００萬至１３００萬元，比去年同期虧損約５４０萬元有所擴大。

該集團指，虧損上升主因中國及加拿大的冠狀病毒病ＣＯＶＩＤ－１９持續發展影響其於中

國及加拿大的經營環境，以及所持加密貨幣的市值下跌所致。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

