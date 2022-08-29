【企業盈警】合豐集團（０２３２０）料中期虧損８３００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》合豐集團（０２３２０）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約８３００萬元，去年同期純利１１０萬元。

該集團指，轉盈為虧主因全資附屬公司森葉（清新）紙業暫時停產影響，致收益減少約１億

元，以及原材料成本高及客戶需求下降導致利潤率減少。該集團認為整體營運及財務狀況仍良好

。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

