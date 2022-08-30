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30/08/2022 08:44

【企業盈警】中民（０６８１）料半年盈利下跌最少８４００萬人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中民控股（００６８１）發出盈警，預計集團截至今年６月底
止半年盈利減少不低於８４００萬元（人民幣．下同），主要由於合資企業轉盈為虧，上年同期
溢利約６４００萬元，而期內虧損約２０００萬元。該公司預期明日公布中期業績。
　　據該公司截至２０２１年６月底止中期報告，期內公司擁有人應佔溢利１﹒０６億元。
（ｍｈ）

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