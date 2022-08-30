【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，市場仍消化鮑威爾講話

《經濟通通訊社３０日專訊》自聯儲局主席鮑威爾發表講話後，美股連日急挫，市場預計美

國９月將繼續強硬加息，市場仍然消化「鷹」調之際，加密貨幣則止跌回升，比特幣回升至

２００００美元水平，山寨幣好壞參半，Ａｖａｌａｎｃｈｅ （ＡＶＡＸ） 和

Ｐｏｌｙｇｏｎ （ＭＡＴＩＣ） 分別下跌 ４％ 和 ０﹒９％，而 Ｕｎｉｓｗａｐ

（ＵＮＩ） 上漲 ４﹒７％。

國際市場方面，芝商所（ＣＭＥ）推出以歐元計價的比特幣和以太幣期貨，其中比特幣歐元

和以太幣歐元期貨合約規模將分別為每份合約５枚比特幣和５０枚以太幣。不過大行對於加密貨

幣看法較淡，摩根大通分析師Ｄａｖｉｄ Ｋｅｌｌｙ對被美聯儲鷹派激怒的投資者提出了一些

建議：忘掉短期方向，專注於估值，ｋｅｌｌｙ表示，在這樣的背景下，現在最好就是看重價值

股，建議避開大型科技股和比特幣，賣出加密貨幣。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０２４９﹒０１元（美元．下同），跌０﹒１８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５４４﹒８６元，跌０﹒４５％；艾達幣報

０﹒４４９９元，跌０﹒０８％；瑞波幣報０﹒３３３２元，跌０﹒１５％。（ｕｌ）



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