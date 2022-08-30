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30/08/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出９２３５﹒５４萬元，買兗礦沽恒生國企

　　《經濟通通訊社３０日專訊》今日恒指高開３９點，報２００６２點。最高升３９點報
２００６２點，最低跌３７７點報１９６４５點。恒指收報１９９４９點，跌７４點或
０﹒３７％。
　　按額度計算，北水全日淨流出９２３５﹒５４萬元，上日淨流入１７﹒６億元。北水淨買入
最多的個股依次是兗礦能源（０１１７１）、美團（０３６９０）、比亞迪股份（０１２１１）
；淨賣出最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、新東方在綫（０１７９７）、快手
（０１０２４）。
　　主板成交９６１﹒３８億元增加４﹒７％。其中港股通成交２３７﹒３億元，佔總成交
２４﹒７％。
　
＊兗礦中期盈利按年升近２倍＊
　
　　兗礦能源公布，截至６月３０日止未經審核中期盈利１８４﹒５４億元（人民幣．下同），
同比升１﹒９４倍，每股盈利３﹒７８元，不派中期股息。
　　該集團指，收入約７５３億元，升７６﹒４％，因煤炭業務量價齊升，影響銷售收入同比增
加３０３﹒２８億元。毛利約３６１億元，升１﹒７８倍。期內商品煤銷量約５３０７萬噸，升
４﹒３％，化工產品銷量約２９２萬噸，升８﹒４９％。
　　兗礦能源跌２﹒４４％報３１﹒９５元，北水淨買入２﹒９億元；美團跌０﹒９１％報
１８５元，北水淨買入２﹒２億元；比亞迪股份跌０﹒４５％報２６３元，北水淨買入１﹒８億
元。
　　恒生中國企業跌０﹒４％報６９﹒７８元，北水淨賣出８﹒８億元；新東方在綫升
２６﹒２６％報２８﹒８５元，北水淨賣出４﹒１億元；快手跌４﹒１６％報６８元，北水淨賣
出３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦能源　　（０１１７１）　　　　　　２﹒８９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒１７
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　１﹒７６
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　１﹒７６
　　中遠海控　　（０１９１９）　　　　　　１﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－８﹒８４
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－４﹒１２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒９８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒２５
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－０﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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