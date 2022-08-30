  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/08/2022 11:33

【大國博弈】畢馬威：港資產管理公司或低估稅務申報複雜程度

　　《經濟通通訊社３０日專訊》畢馬威中國資產管理美國稅務合夥人陳玲出席有關美國稅務的
線上研討會時表示，近年美國國稅局就《減稅與就業法案（ＴＣＪＡ）》新增及修改現有表格，
以及國際稅收的修訂，均顯示出影響合夥企業稅務申報的因素變得日益複雜。
　　她指出，擁有美國投資客戶的香港資產管理者，可能會低估了現時美國稅務申報的複雜程度
。隨著稅務審計風險增加，現在正是管理者重新評估和審視其稅務及財務報告能力的時候。
　　她又指出，美國國稅局近年的活動亦有所增加，當中包括由２０２１年開始向大型合夥企業
進行審計項目、聘用合夥企業稅法專家、以及利用科技更有效地進行審計。美國國稅局也在其
２０２１年的目標中，明確表示打算將合夥企業的審查數量增加５０％。所謂的「大型合夥企業
」的門檻只有１０００萬美元管理資產。
　　出席同一場合的畢馬威中國資產管理審計合夥人宋子睦表示，香港是全球領先的國際金融中
心，作為外國對內地直接和間接投資的窗口，擔當舉足輕重的角色。留意到全球投資者都不斷尋
找合適方法來調整在中國市場的投資，香港的資產管理公司尤其需要實施制度流程以管理投資者
多變的需求及公司本身的運營風險。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/08/2022
《午市前瞻》專家料期結日後恒指向好 比亞迪穿牛熊線亦不會大跌
人氣文章財經熱話30/08/2022
【手機股業績】比亞迪電子績後大跌　嚴守止蝕位？
人氣文章大行報告30/08/2022
【大行炒D乜】比亞迪績後大行點睇？　一click就知道
人氣文章開市Good Morning30/08/2022
黃瑋傑：比亞迪業績符預期　料短期274元有阻力
人氣文章市場動向30/08/2022
行業絕對龍頭坐擁六大優勢 優然牧業(09858.HK)蓄力二次騰飛
人氣文章財經熱話30/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，市場仍消化鮑威爾講話
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金