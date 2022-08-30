【大國博弈】畢馬威：港資產管理公司或低估稅務申報複雜程度

《經濟通通訊社３０日專訊》畢馬威中國資產管理美國稅務合夥人陳玲出席有關美國稅務的

線上研討會時表示，近年美國國稅局就《減稅與就業法案（ＴＣＪＡ）》新增及修改現有表格，

以及國際稅收的修訂，均顯示出影響合夥企業稅務申報的因素變得日益複雜。

她指出，擁有美國投資客戶的香港資產管理者，可能會低估了現時美國稅務申報的複雜程度

。隨著稅務審計風險增加，現在正是管理者重新評估和審視其稅務及財務報告能力的時候。

她又指出，美國國稅局近年的活動亦有所增加，當中包括由２０２１年開始向大型合夥企業

進行審計項目、聘用合夥企業稅法專家、以及利用科技更有效地進行審計。美國國稅局也在其

２０２１年的目標中，明確表示打算將合夥企業的審查數量增加５０％。所謂的「大型合夥企業

」的門檻只有１０００萬美元管理資產。

出席同一場合的畢馬威中國資產管理審計合夥人宋子睦表示，香港是全球領先的國際金融中

心，作為外國對內地直接和間接投資的窗口，擔當舉足輕重的角色。留意到全球投資者都不斷尋

找合適方法來調整在中國市場的投資，香港的資產管理公司尤其需要實施制度流程以管理投資者

多變的需求及公司本身的運營風險。（ｃｗ）

