【新冠肺炎】政務司副司長政務助理確診，昨天仍有上班

《經濟通通訊社３０日專訊》政務司副司長政務助理對２０１９冠狀病毒病核酸檢測呈陽性

，最後上班日期為昨天（２９日）。

該名政助工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

副司長辦公室發言人今日表示，會為有關樓層徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受

檢測。（ｃｌ）

