【新冠肺炎】政務司副司長政務助理確診，昨天仍有上班

《經濟通通訊社３０日專訊》政務司副司長政務助理對２０１９冠狀病毒病核酸檢測呈陽性
，最後上班日期為昨天（２９日）。
該名政助工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。
副司長辦公室發言人今日表示，會為有關樓層徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受
檢測。（ｃｌ）
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