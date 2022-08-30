【夜期時段】９月期指報１９８４６點，跌２６點，低水１０３點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，９月期指在夜期時段開市報１９８４９點，跌

２３點，低水１００點，最新報１９８４６點，跌２６點，低水１０３點，合約成交２７３張。

９月國指期貨在夜期時段開市報６８１０點，跌１７點，低水３０點，最新報６８１５點，

跌１２點，低水２５點，合約成交７０４張。

