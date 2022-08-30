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30/08/2022 16:53

【新冠肺炎】本港新增８８４８宗確診個案，再多１３名患者死亡

　　《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
８８４８宗新冠肺炎確診個案，本地個案８６１１宗，包括２６６２宗核酸檢測陽性，５９４９
宗快測經覆檢陽性，另有２３７宗輸入個案，８３宗在機場發現，４３宗在檢疫酒店發現，９４
宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自４８個地方，８個地方多於１０宗個案，印度有２５宗，英國有２４宗，泰國
有２３宗，菲律賓和新加坡有１９宗，美國有１８宗，印尼有１３宗，加拿大有１１宗。
　
＊３名死者送往急症室時已無生命跡象＊
　
　　醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日新增１３宗死亡個案，涉８男５女，年
齡介乎５４至９７歲，當中１０名死者未完成接種３針疫苗，５人無打針。死亡個案中有３位送
往急症室時已無生命跡象，包括９３歲男患者，無打針，有高血壓、柏金遜、甲狀腺和前列腺問
題，他在８月２２日快測呈陽性，有咳嗽，核酸檢測ＣＴ值１１﹒３，昨日離世；８４歲女患者
，無打針，有長期病、糖尿病、慢性腎病和冠心病，８月２９日家人發現呼吸差，送往急症室時
快測呈陽性，昨日離世；８４歲女患者，已打３針，有糖尿病、高血壓、血脂高和心房顫動，８
月２７日快測陽性，８月２８日呼吸差，不醒人事離世。
　　醫管局重申，接種疫苗可以減低感染後重症和死亡風險，市民尤其是長者和長期病患者，應
盡快接種疫苗，若有不適應盡快求醫，６０歲以上患者到醫管局指定門診、遙距診症或到部分私
家診所求醫，都會獲處方抗病毒藥物。
　
＊新增８間院舍爆疫＊
　
　　張竹君表示，新增８間院舍爆疫，包括６間老人院舍及２間殘疾人士院舍。沙田東華三院羅
文壎安老院有１名院友確診，２名院友需要撤離檢疫；瑞安護老中心（新田圍）有限公司１名院
友確診，１名院友需要檢疫。（ｈｙ）

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