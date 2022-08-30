【新冠肺炎】學校呈報３１９宗確診，７間學校部分班級須停課一周

《經濟通通訊社３０日專訊》本港新冠肺炎疫情升溫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張

竹君表示，有１４０間學校呈報３１９宗個案，涉２３８名學生及８１名教職員，過去７日有

２８間學校呈報兩宗或以上個案。有７間學校部分班級須停課一周，包括深水埗保良局蔡繼有學

校、南區南島中學（Ｓｏｕｔｈ Ｉｓｌａｎｄ Ｓｃｈｏｏｌ）、黃埔嘉德麗幼稚園、大埔香

港墨爾文國際學校、屯門香港基督教女青年會安定幼兒學校、弘立書院及沙田英藝幼稚園。



＊新增８間院舍爆疫＊



張竹君表示，新增８間院舍爆疫，包括６間老人院舍及２間殘疾人士院舍。沙田東華三院羅

文壎安老院有１名院友確診，２名院友需要撤離檢疫；瑞安護老中心（新田圍）有限公司１名院

友確診，１名院友需要檢疫；灣仔康雅護老院（五院）１名院友確診，１１名院友需要檢疫；葵

涌光年護老院有限公司１名院友確診，３名院友需要檢疫；深水埗牽您手護理院有限公司１名院

友確診，２名院友需要檢疫；九龍城海逸居２名院友確診，１名院友需要檢疫；觀塘彩怡之家有

限公司１名院友確診，６名院友需要檢疫；元朗扶康會天耀之家１名院友確診，６名院友需要檢

疫。（ｈｙ）

