【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０４點子，報６﹒８８０２刷兩年低

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，

較上個交易日跌１０４點子，錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低，上個交易日

報６﹒８６９８。今日中間價仍強於市場預期。

聯儲局主席鮑威爾鷹派言論提振美元，美匯指數周一（２９日）紐約盤中刷新２０年新高，

觸及１０９﹒４８。尾盤回落至１０８﹒７８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８８０２ ＋１０４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０２２ ＋６７６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９８０４ ＋４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７６７ ＋１３﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０８５０ ＋４２９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７６４０ ＋４１９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４８０ ＋４１６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４７７ ＋２５４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１３５７ ＋３３４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒３０８７ ＋４２５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９６ ＋０﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９２８７ ＋１２９１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３９３ －２０４﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒１２００ ＋８０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

