【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０４點子，報６﹒８８０２刷兩年低

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，
較上個交易日跌１０４點子，錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低，上個交易日
報６﹒８６９８。今日中間價仍強於市場預期。
聯儲局主席鮑威爾鷹派言論提振美元，美匯指數周一（２９日）紐約盤中刷新２０年新高，
觸及１０９﹒４８。尾盤回落至１０８﹒７８。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８８０２ ＋１０４﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９０２２ ＋６７６﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９８０４ ＋４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７６７ ＋１３﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０８５０ ＋４２９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７６４０ ＋４１９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２４８０ ＋４１６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９４７７ ＋２５４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１３５７ ＋３３４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３０８７ ＋４２５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９６ ＋０﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９２８７ ＋１２９１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４３９３ －２０４﹒００
１人民幣╱韓元 １９５﹒１２００ ＋８０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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