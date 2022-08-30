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30/08/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０４點子，報６﹒８８０２刷兩年低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，
較上個交易日跌１０４點子，錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低，上個交易日
報６﹒８６９８。今日中間價仍強於市場預期。
　　聯儲局主席鮑威爾鷹派言論提振美元，美匯指數周一（２９日）紐約盤中刷新２０年新高，
觸及１０９﹒４８。尾盤回落至１０８﹒７８。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８８０２　　＋１０４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０２２　　＋６７６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９８０４　　　　＋４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７６７　　　＋１３﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０８５０　　＋４２９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７６４０　　＋４１９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４８０　　＋４１６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４７７　　＋２５４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１３５７　　＋３３４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３０８７　　＋４２５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９６　　　　＋０﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒９２８７　＋１２９１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４３９３　　－２０４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒１２００　　　＋８０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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