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30/08/2022 09:22

【新冠肺炎】全國昨增本土陽性１７１７宗，武漢賦未做核酸者灰碼

　　《經濟通通訊社３０日專訊》全國昨日（２９日）新增本土陽性１７１７宗，西藏仍是疫情
最嚴重的地區，新增近７００宗病例。國家衛健委公布，新增確診病例３８２例。其中境外輸入
病例３３宗；本土病例３４９宗（四川１６７宗，西藏４９宗，海南３７宗，廣東２４宗，新疆
１４宗，重慶１１宗，天津８宗，黑龍江８宗，陝西８宗，內蒙古７宗，山東３宗，湖南３宗，
河北２宗，山西２宗，遼寧２宗，河南２宗，青海２宗）。
　　全國報告新增無症狀感染者１４４７例，其中境外輸入７９宗，本土１３６８宗（西藏
６４５宗，四川１０９宗，青海１０３宗，黑龍江６６宗，海南５５宗，遼寧５０宗，天津４３
宗，新疆４０宗，甘肅３７宗，江西３５宗，河北３３宗，湖北３２宗，河南２７宗，內蒙古
１９宗，陝西１６宗，山東１４宗，廣西１４宗，廣東１２宗，重慶１２宗，江蘇３宗，山西２
宗，安徽１宗）。
　
＊鄭州航空港設防外溢臨時管控區＊
　
　　武漢市對核酸應檢未檢人員健康碼賦予灰碼管理，市民群眾超過兩日未進行核酸採樣，健康
碼將變「灰碼」，完成核酸採樣後半小時，健康碼可自動轉回綠碼，並顯示「核酸已採樣」字樣
。出示「核酸已採樣」與出示兩日內核酸檢測報告同樣有效。
　　另外，鄭州航空港區疫情防控指揮部公布，決定對鄭州航空港區部分區域實行疫情防控臨時
管控措施。將大營鎮君李村、後鄭村、黃家村、金盛達產業園劃定為防外溢臨時管控區。防外溢
臨時管控區內，停止一切非必要人員流動，實施「足不出戶、上門服務」措施。（ｃａ）

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