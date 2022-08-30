【新冠肺炎】台灣本土確診病例重上３萬例，新增２７例死亡

《經濟通通訊社３０日專訊》台灣疫情指揮中心今天（３０日）公布，新增３１１７８例本

土個案，３１０例境外移入；確診個案中新增２７例死亡。

當地疫情有升溫跡象，今日本土確診個案較上周同日增加５千多例、增幅為１９﹒５％，亦

是繼７月１２日後再高於３萬例。（ｄｗ）

