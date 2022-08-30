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即市新聞

30/08/2022 08:33

【新冠肺炎】深圳昨增３５例本土感染，羅湖福田龍崗全域管控四天

　　《經濟通通訊社３０日專訊》廣東省通報，昨日（２９日）全省新增本土確診２４宗、本土
無症狀感染者１２宗，病例幾乎都是來自深圳，包括２４宗本土個案＋無症狀感染１１宗，共
３５例，僅一宗無症狀感染來自東莞。
　　深圳顯著加大疫情防控力度，羅湖、福田、龍崗三區全域管控四天，其中七條街道居民實行
「足不出戶」，深圳市２４個地鐵站及３３５個巴士站暫停營運。
　　羅湖、福田、龍崗全區暫停堂食，企業原則上一律居家辦公，除按規定時間時點核酸檢測、
採購生活物資、倒垃圾及緊急就醫外，要做到「足不出戶、嚴格居家」。各小區及城中村，外來
人非必要不准進入；所有外賣、速遞等亦不進入。區內除超市、農貿市場、藥店、醫療機構及提
供外賣的餐飲業外，其他營業場所及店舖一律停業。
　　福田區華強北街道、羅湖區桂園街道、及龍崗區布吉街道等７條街道，每戶每２天可派１人
憑出入卡和２４小時核酸陰性證明，外出１次購買生活必需物資。
　
＊深圳首現ＢＦ﹒１５，不排除境外輸入＊
　
　　深圳市疾控中心對上星期二（２３日）以來的所有病例，進行病毒基因分析，結果顯示，大
多數患者感染ＢＡ﹒５﹒２﹒１的子分支、ＢＦ﹒１５變異株，為深圳首次發現，不排除由境外
輸入引發本地感染的可能。
　　市衛健委指，深圳市今輪疫情主要感染的是隱匿性和傳播力更強的ＢＡ﹒５進化分支，加上
當前國際及國內疫情反覆，導致深圳面對本土疫情反彈、境外疫情倒灌及國內中高風險地區輸入
風險的三重挑戰，疫情防控壓力大。（ｊｔ）

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