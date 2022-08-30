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30/08/2022 09:25

【人行操作】人行連續２５日２０億逆回購利率持平，對沖到期量

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行連續第２５日進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平，為２％。今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。
　　另外，人行今日將開展２０２２年第八期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量為５０
億元人民幣，期限３個月。（ｃａ）

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