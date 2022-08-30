【內房困局】王健林兒子王思聰退出大連萬達集團董事職務

《經濟通通訊社３０日專訊》據天眼查指，大連萬達集團股份有限公司於８月２９日發生工
商變更，董事長王健林的兒子王思聰已退出公司董事職務，該公司由王健林、大連合興投資有限
公司共同持股，由王健林實際控制，註冊資本１０億元人民幣。（ｅｙ）
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