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即市新聞

30/08/2022 10:48

【新冠肺炎】美調查：封控已超美中關係惡化，成在華企業最大關切

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）表示，中國嚴格的新冠封
控措施已經超過美中關係惡化，成為在華美國企業的最大關切。
　　該會發表報告稱，９６％受訪企業的在華業務都曾因新冠肺炎疫情防控措施而遭受負面影響
；一半以上的企業報告稱，該問題是取消或推遲在中國投資的一個原因。封控措施可能再次迫使
企業中斷部分運營，加之政府的局部管控措施對消費需求帶來的影響，都在削弱美國企業對營商
環境的信心。
　　該會對１１７家會員企業進行的年度調查顯示，新冠旅行限制、網絡安全規則、成本增加和
中美技術脫勾也是企業的主要關切。調查報告指，由於未來封控導致企業再次被迫停止部分運營
的可能性，以及地方性控制措施對消費者需求的影響，削弱了企業對商業環境的信心。
　　調查顯示，大多數接受調查的企業表示，北京新冠封控措施的負面影響是可恢復的，但
４４％的企業表示「需要幾年時間來恢復企業信心」。
　
＊僅一半企業對中國未來５年商業前景樂觀＊
　
　　美中貿易全國委員會稱，以上政策、美中關係持續緊張、以及儘管政府保證平等對待外國企
業，但中國仍存在嚴重市場准入障礙，這導致了創紀錄的悲觀情緒，影響了企業對供應鏈和未來
投資的決定。
　　過去一年，２４％的企業已經將部分供應鏈遷出中國，而在２０２１年的調查中只有１４％
。對中國未來５年商業前景持樂觀態度的企業，從２０１３年的８８％降至２０２２年的５１％
。該會表示，儘管如此，絕大多數企業在中國仍能獲利，６３％的受訪企業表示去年的盈利能力
有所提高。（ｃａ）

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