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即市新聞

30/08/2022 13:48

【內房困局】據報四大ＡＭＣ債務沉重，恐難成為內房「白武士」

　　《經濟通通訊社３０日專訊》多間內房陷入財困，除了國企，內地資產管理公司（ＡＭＣ）
成為救市另一希望。不過，外電引述知情人士指，過去樓市繁榮的數年時間，ＡＭＣ對目前陷入
困境的地產開發商大規模貸款，樓市陷入低迷後，７３００億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風
險，導致相關債券重挫，並迫使監管部門重新考慮該行業的初步重組計劃。
　　隨著今年房地產債務危機加劇，中國四大不良資產管理公司中國華融（０２７９９）、中國
信達（０１３５９）、中國長城資產管理及中國東方資產管理的麻煩變得更加嚴重。
　　事實上，多年來已向多間內地頭５０大開發商中提供了貸款。據披露文件，僅信達和華融收
購重組類下房地產業務佔到近５０％，規模逾２０００億元人民幣。早前華融已爆出「爆雷」的
情況，並且要進出重組方案，最終由國資救助，事件才塵埃落定，反映ＡＭＣ亦自身難保，再沒
有能力消化更多壞賬，成為內房的「白武士」。
　　今年２月，監管機構要求全國性資產管理公司參與支持困境房企的重組，參與停工的房地產
項目和購買不良貸款。
　　據《財新》３月的報道，北京方面目前正考慮對該行業進行改革。據知情人士透露，這些最
新舉措可能會導致國家支持的實體接手其中３家公司。他們稱，計劃還處於早期階段，可能會改
變或取消。一種正在考慮方案是讓國有企業中國光大集團取得中國長城資產，而中國東方和中國
信達將合併。（ｃａ）

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