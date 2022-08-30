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30/08/2022 10:27

【新冠肺炎】創新科技及工業局局長孫東初步確診

　　《經濟通通訊社３０日專訊》創新科技及工業局昨晚表示，創新科技及工業局局長孫東初步
確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
　　局方指，孫東昨日有上班，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測
試，最近無外遊紀錄。他前晚（２８日）亦曾進行新冠病毒核酸檢測，昨午結果顯示為陰性。
（ｃｌ）

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