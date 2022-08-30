【通關在望】梁熙：落馬洲河套區將是「逆隔離」首選地點

《經濟通通訊社３０日專訊》民建聯立法會議員梁熙預期，本港與內地短期內不會全面通關

，而每日到訪內地的２０００個名額不足，因此建議設立「逆隔離」措施，他建議讓有意到訪內

地人士，先在位於鄰近深圳的河套區隔離設施「逆隔離」７日，再按內地規定在內地城市居家隔

離３日。

梁熙在電台節目上指，採用「逆隔離」措施，可以大幅增加到訪內地名額，管理模式要按內

地做法，「逆隔離」人士要每日或隔日接受檢測。根據內地「７＋３」的檢疫規定，首７日可在

香港進行隔離，其餘３日則在內地城市進行居家隔離。他認為，落馬洲河套地區將是「逆隔離」

的首選地點，可提供約４５００間房間、逾１萬張床。

他表示，雖然本港疫情近日轉趨嚴峻，若政府再收緊社交距離措施會進退失據，並認為若重

症率高、公立醫院瀕臨爆煲，當局應收緊防疫措施。

田北辰在同一節目表示，免檢疫到訪內地無可能，因不符合內地的防疫政策角度，但認為可

將每日到訪內地配額增加，又或先在香港隔離，但認為要做到滴水不漏。他指出，「逆隔離」安

排視乎本港是否容許內地方面參與運作，以讓內地安心，成事機會較大。（ｃｌ）

