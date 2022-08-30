【外圍經濟】日本７月失業率連續三個月維持在２﹒６％

《經濟通通訊社３０日專訊》日本總務省公布，失業率於７月連續第三個月維持在２﹒６％

，符合市場預期。

７月份失業人數按年下降２﹒２％至１７６萬人，而就業人數保持不變，共６７３４萬人

。勞動力減少０﹒１％至６９１２萬人，非勞動力增加０﹒１％至４１０１萬人。與此同時，７

月份的就業申請比為１﹒２９，高於 ６月份的１﹒２７，創下２０２０年４月以來的最高水平

。（ｒｃ）

