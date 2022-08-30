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30/08/2022 09:26

【外圍經濟】日本７月失業率連續三個月維持在２﹒６％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》日本總務省公布，失業率於７月連續第三個月維持在２﹒６％
，符合市場預期。
　　　７月份失業人數按年下降２﹒２％至１７６萬人，而就業人數保持不變，共６７３４萬人
。勞動力減少０﹒１％至６９１２萬人，非勞動力增加０﹒１％至４１０１萬人。與此同時，７
月份的就業申請比為１﹒２９，高於　６月份的１﹒２７，創下２０２０年４月以來的最高水平
。（ｒｃ）

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