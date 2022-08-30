【外圍經濟】摩根士丹利指示內部律師監督大宗交易部門

《經濟通通訊社３０日專訊》據英國《金融時報》引述匿名知情人士指出，摩根士丹利已指
示一名內部律師監督其美國股票辛迪加部門。該部門捲入一項大宗交易聯邦調查。
律師將監督銀行家並回答他們的法律問題。該行去年已讓其美國股票辛迪加部門主管
Ｐａｗａｎ Ｐａｓｓｉ休假。
摩根士丹利對報道不予置評，Ｐａｓｓｉ沒有回覆置評請求。（ｒｃ）
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