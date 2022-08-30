【企業盈警】東建國際（００３２９）料中期虧損最多５２００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》東建國際（００３２９）公布，預期截至６月３０日止中期淨

虧損介乎約４９００萬元至５２００萬元，而去年同期綜合淨溢利約３１１萬元。

該集團指，虧損主因金融投資到期後的價值損失２８８３萬元，金融資產公平值變動虧損

７２２萬元，金融資產公平值減值虧損１２０２萬元及葡萄酒及飲品的銷售額減少至１５０５萬

元。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

