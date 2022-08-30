【企業盈警】普天通信（０１７２０）料中期溢利減最多９０％

《經濟通通訊社３０日專訊》普天通信（０１７２０）公布，預期截至６月３０日止中期溢
利及全面收入同比大幅減少約８０％至９０％。
該集團指，溢利減少主要受內地抗疫政策影響生產，供應鏈及銷售活動，不利於業務表現；
原材料價格上漲迅猛並大幅削弱毛利；及財務費約為去年同期的２﹒３倍。該集團又預期銷售收
入下降約６﹒４％。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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