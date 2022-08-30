【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒６億元，買恒生國企沽美團

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２０９點，報１９９６０點。最高跌

９６點報２００７３點，最低跌２８０點報１９８８９點。恒指收報２００２３點，跌１４６點

或０﹒７３％。

北水全日淨流入１７﹒６億元，上日淨流出１１﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次是

恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中國電信（００７２８）；淨賣出最

多的依次是美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）、時代電氣（０３８９８）。

主板成交９１７﹒９億元減少１０﹒７％。其中港股通成交２１９﹒１億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊美團次季經調整後按年扭虧為盈＊



美團公布，截至今年６月底止六個月，虧損６８﹒１９億元（人民幣．下同），而去年同期

錄淨虧損８２﹒０５億元，每股虧損約１﹒１１元，不派息。按非國際財務報告準則計，經調整

虧損收窄至１５﹒２８億元，去年同期虧損為６１﹒０９億元。經調整ＥＢＩＴＤＡ為

１９﹒６２億元，而去年同期虧損為３６﹒２３億元。期內收入按年增加２０﹒３％至

９７２﹒０７億元。

單計第二季，美團虧損１１﹒１７億元，而去年同期虧損３３﹒５７億元，勝市場預期；每

股虧損約０﹒１８元。期內，經調整盈利２０﹒５８億元，較市場預期為佳，去年同期經調整虧

損為２２﹒１７億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ為３８﹒０３億元，而去年同期為虧損１２﹒４億元

。收入５０９﹒３８億元，按年增加１６﹒４％。

恒生中國企業跌０﹒７９％報７０﹒０６元，北水淨買入１０﹒４億元；騰訊控股跌

０﹒３７％報３２３元，北水淨買入４﹒５億元；中國電信跌０﹒３５％報２﹒８５元，北水淨

買入７８００萬元。

美團升２﹒６４％報１８６﹒７元，北水淨賣出４﹒８億元；思摩爾國際跌７﹒７５％報

１３﹒８元，北水淨賣出１﹒３億元；時代電氣升６﹒６８％報３９﹒１５元，北水淨賣出

８８００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒３９

騰訊控股 （００７００） ４﹒４７

中國電信 （００７２８） ０﹒７８

天立國際控股 （０１７７３） ０﹒５６

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒５５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －４﹒８０

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒３３

時代電氣 （０３８９８） －０﹒８８

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒７６

李寧 （０２３３１） －０﹒５２

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