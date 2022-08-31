【外圍經濟】南韓晶片出貨量３年來首下降，反映全球經濟前景黯淡

《經濟通通訊社３１日專訊》根據南韓國家統計局周三公布的數據，南韓晶片製造商７月工

廠出貨量３年來首度下降，顯示晶片需求減弱。

繼６月增長５﹒１％後，晶片出貨量在７月按年大幅下滑２２﹒７％，同期全國庫存按年增

長８０％。南韓晶片生產已是連續第４個月放緩，表明三星電子、ＳＫ海力士等主要廠家正在下

調產量，以應對市場變化。

外電分析指，南韓晶片出貨量減少，反映全球經濟前景黯淡。（ｊｆ）

