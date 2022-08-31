【外圍經濟】德國８月通脹率升至７﹒９％的近５０年來最高位

《經濟通通訊社３１日專訊》德國聯邦統計局公布最新數據，該國８月消費者價格指數

（ＣＰＩ）按年上升７﹒９％，略高於市場預測的７﹒８％，前值７﹒５％，為１９７３年冬天

以來最高紀錄。

數據顯示，德國能源價格在８月上漲了３５﹒６％，食品上漲１６﹒６％。調和歐盟標準後

，德國通脹率為８﹒８％，亦高於上月的８﹒５％。德國央行上月警告，通脹可能攀升至１０％

左右。（ｊｆ）

