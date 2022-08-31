【外圍經濟】全球最大對沖基金橋水在新加坡設辦事處

《經濟通通訊社３１日專訊》全球最大對沖基金橋水投資公司在新加坡設立辦事處，以增加
在亞洲影響力。該公司新加坡辦事處周三（３１日）發表聲明稱，長期駐紮獅城可加強與客戶關
係，並在不斷成長的市場中探索新機會。橋水創辦人瑞．達利歐（Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）近年一
直在新加坡發展業務。（ｊｆ）
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