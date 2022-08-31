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31/08/2022 14:21

【國際要聞】美韓日國安首長明在夏威夷會晤，韓方將再提通脹法案

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據韓聯社報道，美韓日三國國安首長將於周四（９月１日）在
美國夏威夷會晤，美國國家安全顧問沙利文、韓國國家安保室室長金聖翰、日本國家安全保障局
局長秋葉剛男將赴會。
　　報道稱，三方將就朝鮮半島問題、韓美日合作、經濟安全、地區及國際熱點問題進行深入討
論。韓方還會特別將就美方實施《通脹削減法案》對韓企不利的問題表達關切，並要求美方設法
將韓方可能遭到的損失降到最低。（ｊｆ）

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