《經濟通通訊社３１日專訊》法國最新官方數據顯示，由於能源價格漲幅放慢，該國８月通
脹水平略為放緩至６﹒５％，略低於市場預期的６﹒７％，前值６﹒８％。
能源價格漲幅由７月的２８﹒５％，回落至８月的２２﹒２％。有關數據料會稍微減輕歐洲
央行（ＥＣＢ）的加息壓力。
據報道，ＥＣＢ內部仍未能化解就下月加息幅度產生的分歧，部分委員支持上調７５個基點
，但反對者擔憂加幅太大會令企業和家庭難以適應。（ｊｆ）
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31/08/2022 16:02
【外圍經濟】法國８月通脹升至６﹒５％，略低於市場預期
《經濟通通訊社３１日專訊》法國最新官方數據顯示，由於能源價格漲幅放慢，該國８月通
脹水平略為放緩至６﹒５％，略低於市場預期的６﹒７％，前值６﹒８％。
能源價格漲幅由７月的２８﹒５％，回落至８月的２２﹒２％。有關數據料會稍微減輕歐洲
央行（ＥＣＢ）的加息壓力。
據報道，ＥＣＢ內部仍未能化解就下月加息幅度產生的分歧，部分委員支持上調７５個基點
，但反對者擔憂加幅太大會令企業和家庭難以適應。（ｊｆ）
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