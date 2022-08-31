【外圍經濟】法國８月通脹升至６﹒５％，略低於市場預期

《經濟通通訊社３１日專訊》法國最新官方數據顯示，由於能源價格漲幅放慢，該國８月通

脹水平略為放緩至６﹒５％，略低於市場預期的６﹒７％，前值６﹒８％。

能源價格漲幅由７月的２８﹒５％，回落至８月的２２﹒２％。有關數據料會稍微減輕歐洲

央行（ＥＣＢ）的加息壓力。

據報道，ＥＣＢ內部仍未能化解就下月加息幅度產生的分歧，部分委員支持上調７５個基點

，但反對者擔憂加幅太大會令企業和家庭難以適應。（ｊｆ）

