【虛幣世界】德國通脹升至高位，美股下跌，加密貨幣再度回落

《經濟通通訊社３１日專訊》早前德國公布８月份通脹率達８﹒８％，雖然較分析師預期低

，但已是德國利率５０年以來高位，消息公布後美股再度下跌，加密貨幣一同回落，比特幣再次

跌穿２００００美元水平，以太幣則維持１５００美元關口。

據外地媒體報道，隨著以太坊區塊鏈逐漸成為權益證明（ＰｏＳ）系統，流動質押變得越來

越流行，Ｈｅｌｉｏ Ｍｏｎｅｙ和Ｗｏｍｂａｔ Ｅｘｃｈａｎｇｅ 也加入了流動質押網絡

，而ＢＮＢ Ｃｈａｉｎ 推出流動質押，為加密用戶提供更多收入來源。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９９６１﹒０３元（美元．下同），升０﹒７４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５５０﹒６６元，升１﹒７１％；艾達幣報

０﹒４５５４元，升０﹒５１％；瑞波幣報０﹒３２９２元，升０﹒７３％。（ｕｌ）



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