【月結－進退維谷】港股面臨四座大山，恒指９月下試萬九點關？

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》恒指８月維持低位整固格局，全月於

２００００點上下浮沉，觀望氣氛濃罩，大市日均總成交持續低迷。月初市場關注美國眾議院議

長佩洛西訪台，緊張氣氛瀰漫台海更蔓延市場，有傳佩洛西之行與晶片法案有關，期間港股中資

晶片股受追捧。其後減持潮延續，傳出騰訊（００７００）正計劃減持手上全部美團

（０３６９０）股份，後騰訊澄清未有計劃。

另外，８月份市場亦關注股份業績期，大多科技股業績較差但仍勝過預期；內地高溫持續，

四川等多地掀起「停工限電讓民」，刺激煤炭股及電力股炒作。８月中下旬，５間中資國企宣布

將由美國退市，再次引發市場對中概股退市的憂慮，但數日後中美即傳出達成初步協議，美國審

計人員有望於香港查看中概股公司會計底稿，帶動恒指大升近７００點並重上廿天線。



＊李偉傑：美國９月加息０﹒７５厘機會大＊



傑克遜霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會於２６日舉行，即使市場早已預期

美國聯儲局主席鮑威爾鷹聲嘹亮，美股於發言後仍持續受壓，道指大跌千點。華盛證券經紀部董

事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，通脹與油價息息相關，近期間油價回落至百元以下，市場憧

憬鮑威爾輕手放鷹，但鮑威爾口頭鷹勢仍然強硬，故令美股市場大感錯愕。但他提到，距離美國

下次議息仍有一段時間，期間會再公布８月份通脹數據，故中間仍會有變數。

他補充，即使最後一如現時預期於９月加息０﹒７５厘，對於美股影響亦未必太大，因已非

首次加息０﹒７５厘。相對而言，加息前的加息預期對於美股的影響更大，較強加息預期或會拖

累美股，但譬如現時美股跌後仍跑贏環球股市，故認為加息結果對於股市的直接影響會較細，甚

至有可能因加息過後，不明朗因素減退而帶動股市反彈。但他坦言，因加息目的就是要遏抑經濟

活動，加息對美國的經濟影響將會逐步浮面。



＊中概股問題有望今年內解決＊



早前中資國企公布自美國退市後，市場曾一度憂慮是中概股全面退市的先兆，但隨後即有消

息指中美已達成初步協議，讓美國監管人員來港審查會計底稿。李偉傑指中概股問題大有機會於

今年內解決，因消息公布指９月便會馬上開展工作，不明朗因素減少，即使開始審計後會有新一

波考驗，但雙方有討論都是好事，對市場仍屬正面因素。

然而，美方態度始終強硬，有市場意見擔心途中美方會否加添條件。李偉傑則指現時初步協

議達成，故中間再有大變機會不高，即使有亦非重大變數，而市場亦更關注完成期限。李偉傑指

美國都希望中概股問題，因為中概股主要都由美國投資者參與，中概股維持上市地位都對美國資

金有利。至於利好訊號能否解救被列入實體清單企業，李偉傑則指實體清單牽涉國與國內更深層

次角力，並不涉及市場因素，中概股問題正逐步梳理，現階段較細機會進一步處理實體清單事宜

。



＊人民幣弱勢削弱資金外流能力＊



港股８月偏軟，李偉傑憧憬９月市場消息面趨向正面，過去市場受多項不利因素拖累，包括

中美關係、內房、地緣政治等，但８月起內房資金問題與中概股等狀況都積極改善，俄烏因素亦

早已淡化，寄望９月情勢能進一步向好。而８月港股每日大市總成交額持續尋底，低至不足

８００億元亦時有出現，李偉傑提到即使寄望北水回流支撐港股，亦先要港股顯著轉強，才能吸

引北水南下。他指，北水過往反應亦非常快速，一有好消息便會迅速湧入，故不擔心北水會長期

告別港股；但提到現時人民幣弱勢，削弱內地資金外流能力。

李偉傑預期恒指９月較小機會跌穿１９０００點，因走勢顯示１９１００有較強支持力度，

而且消息面正面，藍籌股業績表現亦不錯，但成交低水要突破２０８００點亦有難度，要有一定

成交量才能有助挑戰。



＊曾永堅：１９項穩經濟措施作用不大＊



內地疫情反覆，房地產問題持續發酵。國務院最新常務會議宣布再實施１９項「穩經濟」接

續政策，包括加大資金支持力度、政策上邊際放寬，亦包括配套措施及時跟進等。

椽盛資本投資總監曾永堅表示，內地經濟目前缺乏增長動力，主要受內房危機拖累。中央希

望以消費方面作經濟增長引擎，惟過去的消費數據意外得令人失望。當中多間內房企業銷售數字

不斷下跌，已反映潛在買家因「爛尾樓」事件而降低購房意欲，並可能影響發展商建房意欲，從

而拖累樓盤動工及銷售進度。

他又指，中央堅持「動態清零」目標，即使封城高峰期已過，但部分旅遊重地如海南的疫情

仍反覆不定，不但影響當地旅遊業，而且導致物流配送受阻。他認為，中央推出１９項「穩經濟

」措施未能對症下藥，對恢復樓市作用不明顯，而「清零」目標令經濟回復增速難以立竿見影，

預期內地９月經濟增長仍會放緩。



＊美國消費數據左右加息幅度＊



曾永堅提到，中美雙方近期就中概股審計問題達成初步協議，惟市場仍在觀察美方下一步會

如何處理中概股的審計報告，投資者不宜過分樂觀。他續指，即使中美就著協議逐步推進，未來

兩國在科技領域上仍有角力，未有解決根本性問題，中美關係未有明顯改善下，對港股仍帶來一

定程度的影響。

至於市場較關注的加息問題，曾永堅指早前預期聯儲局９月加息０﹒５厘，但未來公布的消

費數據若理想，可能加強聯儲局進取加息的決心，屆時會令金融市場較振盪，港股難以獨善其身

。

曾永堅認為，內房危機、疫情反覆、中美關係及加息問題這「四座大山」非一時三刻可消除

，並會主導港股９月走勢。他表示，自去年２月衝高至３１１８３後，走勢急轉直下，７月更現

大陰燭，單月急跌２８６６點。目前恒指尚未擺脫此條下降軌，技術走勢未見好轉，而外圍不明

朗因素未除，他預期恒指９月較大機會失守５月１０日低位１９１７８，會否進一步下跌則視乎

美股有沒有出現崩盤式下跌。

