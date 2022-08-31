【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻？ＡＴＭＸＪ專家睇好呢兩隻！

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》８月乃港股業績高峰期，多隻重磅科技股先後

放榜，專家如何評價ＡＴＭＸＪ業績？哪一隻較值得買入？內地供電逐步回穩，電力股回調反而

值得吸納？藍籌新貴即將加入恒指，當中冷門之選翰森製藥（０３６９２）為甚麼能突圍而出？

現時又值得部署？內地第三季消費數據有望向上，是時候買入體品股？



＊曾永堅：ＡＴＭＸＪ較看好京東、美團＊



多隻重磅科技股公布業績，較受關注的ＡＴＭＸＪ表現大多優於市場預期。椽盛資本投資總

監曾永堅提到，科技股上半年最壞時間已過，未來可留意科網企業在控制成本及開發新業務方面

的狀況，若能適應科網監管生態，並能開發新盈利增長動力，相信會較受投資者青睞。

在ＡＴＭＸＪ當中，他較看好京東及美團，前者第二季有較顯著的淨利潤增長，在平台經濟

的表現亦不俗，後者在外賣平台的優勢仍大，加上本身擁有較強的客戶基礎，相信能在消費及旅

遊業務有更好的發展。

另外，他表示阿里巴巴首季經調整利潤表現令市場滿意，反映集團在經營效率及控制成本上

不斷改善，而消費力較強的用戶對阿里巴巴的忠誠度持續上升，有望對集團收益帶來幫助。不過

，他指阿里巴巴在「餓了麼」這些團購及食品業務面對較大競爭，目前尚未有較強客戶群，加上

公司據報成為美國首批審批監管的中概企業，面臨此重大不明朗因素，短期又無較大催化劑，相

信阿里巴巴會在８５至１００元上落。

他又提到，騰訊遊戲版號未來能否獲批仍有疑問，中央又傾向扶持非大型遊戲開發商，對騰

訊的遊戲審批有較大阻礙，疊加遭南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ逐步減持，９月股價相信會維持弱

勢。

至於小米的前景，他指出公司有意在新能源車市場發展，惟此市場未來的競爭會有增無減，

在新能源車業務的資源投放、回報等尚待觀察，現時加入戰團未必是合適時機，加上中印關係持

續緊張，勢拖累以印度為主要市場的小米的表現，估計９月股價會反覆向下。



＊電力股回調後值得吸納＊



內地８月持續高溫，多個省份需限電停產，尤以四川較嚴重。炎熱天氣帶動電力嚴重超負荷

，工業企業需錯峰生產「讓電於民」，電力股在８月中旬升勢顯著。然而，隨著氣溫下降，省內

多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解，電力股升勢逐步放緩。

曾永堅表示，持續高溫導致降雨大幅減少，川泊乾涸下引致水力發電不足，雖然氣溫逐漸下

降，加上在中央政策疏導下，電力供應回穩，令電力股出現回調。不過，他認為第四季為出口旺

季，是接收海外訂單的高峰期，而中央不斷推出的穩經濟措施，包括汽車業及消費行業，用電需

求會有增無減，投資者可待電力股回調後吸納。當中，他首選預測市盈率只有８倍、盈利前景較

好的潤電（００８３６），可待回至１５﹒２元買入。



＊李偉傑：百度回落百天線吼入更好＊



藍籌新貴將於下周一（５日）加入恒指，當中包括百度、中國神華（０１０８８）、周大福

（０１９２９）和翰森製藥（０３６９２）。百度多次叫胡終成功染藍，華盛證券經紀部董事李

偉傑向《經濟通通訊社》表示，受中美就中概股問題帶動，百度股價抽升突破百天線，故未持貨

者宜先待消息消化過後，股價回落至百天線水平才再行入手。至於近期百度多次強調旗下無人駕

駛業務「蘿蔔快跑」，李偉傑指發展仍屬早期階段，暫未能為百度帶來主要收入，故短期內對於

業績幫助作用不大。但他指，百度無人駕駛技術主仰賴其ＧＰＳ定位科技，與其他同時研究無人

駕駛的科技公司未必構成競爭，甚至可以合作發展，故前景仍然可期。



＊煤股電股炒完，神華入冬再炒＊



醫藥股翰森製藥亦屬新貴中冷門之選，但李偉傑解釋，雖然突然，但翰森染藍亦並非不合理

，除了市值夠大，其相較於未有盈利的「Ｂ仔股」而言，已錄得穩定的盈利收入，加入恒指後便

進一步擴大醫藥股於恒指佔比，有望於未來攤薄科技股對恒指的影響性。早前公布業績後出現較

大調整，但中長線於１５元水平有支持力度，未持貨可於相關水平考慮。

中國神華事隔兩年再度染藍，早前內地多地出現夏季限電令，刺激煤炭股及電力股落鑊熱炒

，李偉傑指限電令帶動神華再度破頂，而近期內地以人造雨降低氣溫後，限電令逐步取消，煤炭

股及電力股隨後將面對較大調整壓力，預期股價將會回落，並待冬季有可能出現用電緊張再會再

有一輪炒作。



＊中免將慢升，體品股值得回首＊



中國中免（０１８８０）完成港股今年以來最大規模ＩＰＯ，集資約２０﹒７億美元，上市

首掛大幅低於招股價逾兩成，但隨後股價穩步上揚，李偉傑指現時新股較難像一年多前的新股上

市後即炒上，中免整體業務前景不錯，只是受疫情拖累營業額減少兩成。現時股價向上主要因為

內地個別地方解封，在疫情易響下，未來中免表現較被動，但預期內地不會再出現大規模封控措

施，故中免股價有望呈「慢升」狀態。

內地居民消費力正逐步恢復，李偉傑指內地第三季零售數據有望向上，儘管受疫情所累，但

與餐飲企業依賴堂食生存不同，零售企業即使門市關閉亦可轉戰網購，故個別零售股如體品股中

期業績表現都不錯，另外如京東（０９６１８）及美團（０３６９０）等零售相關股亦有不錯表

現。體品股安踏（０２０２０）中期業績成功維持高毛利，李寧（０２３３１）更成功維持五成

毛利率。部署方面，李寧宜於６８元區間底部支持水平作首注部署，安踏則於５０天線約９１元

水平附近買入更為理想。

