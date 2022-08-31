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31/08/2022 10:53

【一帶一路】貿發局：香港可扮演大灣區及ＲＣＥＰ超級聯繫人角色

　　《經濟通通訊社３１日專訊》貿發局主席林建岳於「一帶一路高峰論壇」致歡迎辭時表示，
「一帶一路」倡議是一個全球發展計劃，旨在推動世界各地共同向前發展。現時，全球正面對不
同挑戰，由氣候變化到健康危機；從戰爭到通脹。這些挑戰不僅複雜艱巨，並且對生活構成深遠
影響。在這樣的時刻，需要比過去更緊密的合作，以尋求新方式，解決這些問題。這正是今屆高
峰論壇以「攜手共創新篇章」為主題的原因。
　　林建岳指，「一帶一路」以加強合作為主要概念，除了通過基建設施，亦透過資金、知識及
資訊的流通，拉近各國距離。同時，隨著創新帶來進步，「一帶一路」倡議為創新技術提供應用
框架，共建可持續未來。因此，即使現時正面對一個艱難時期，他仍然充滿信心，相信通過合作
和創新，可以開創美好前景。
　　林建岳指，其中一個龐大機遇，就是佔國家ＧＤＰ約１１％的「粵港澳大灣區」。此外，另
一個長遠發展機遇，就是區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ），香港可以扮演超級聯繫人角
色，將這些重要元素連繫一起。憑藉卓越的地理優勢，以及作為全球金融中心和中國內地連接國
際的門戶，香港一直匯聚人才、知識和資金，從而創造機遇。（ｃｗ）

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