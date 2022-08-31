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31/08/2022 11:33

【ＥＳＧ】惠譽成立香港子公司，拓展其ＥＳＧ服務

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國際信貸評級機構惠譽集團宣布，在本港成立環境、社會及管
治（ＥＳＧ）業務的子公司－－Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｆｉｔｃｈ為市場參與者提供獨立的
分析及產品。
　　該子公司已獲金管局認可為綠色及可持續金融資助計劃的外部審核機構，合資格的發行人可
以享受費用減免。（ｃｌ）

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