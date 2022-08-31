【夜期時段】即月期指報１９７７７點，跌４７點，低水１７７點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８２０點，跌４點，低水
１３４點，最新報１９７７７點，跌４７點，低水１７７點，合約成交６６４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８０３點，跌１５點，低水６２點，最新報６７９８點，
跌２０點，低水６７點，合約成交７６１張。
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