【夜期時段】即月期指報１９７７７點，跌４７點，低水１７７點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９８２０點，跌４點，低水

１３４點，最新報１９７７７點，跌４７點，低水１７７點，合約成交６６４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８０３點，跌１５點，低水６２點，最新報６７９８點，

跌２０點，低水６７點，合約成交７６１張。

