【恒大困局】恒大（０３３３３）在港清盤呈請延至下周一聆訊

《經濟通通訊社３１日專訊》外電報道，中國恒大（０３３３３）對向一家香港法院提交的
清盤呈請提出反對，聆訊延期至９月５日。
恒大旗下房產汽車交易平台房車寶的一位投資者，於６月在香港對恒大提出清盤呈請，因其
沒有履行價值１﹒１億美元回購該投資者所購房車寶股份的協議。（ｂｉ）
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