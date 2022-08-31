【修例風暴】充當急救員非有效辯護理由，上訴庭拒男子暴動罪上訴

《經濟通通訊社３１日專訊》２０１９年８月３１日港島遊行後，７名男女涉當晚於銅鑼灣

涉參與暴動被控，其中２５歲運輸工人被裁定暴動罪成，被判監４年，其餘６人脫罪，運輸工早

前就暴動定罪提出上訴，上訴庭今日頒下判詞駁回申請，維持原判，今日頒布書面判詞。

判詞說，被告陳佐豪在暴動中充當所謂急救員，本身不是一項有效的辯護理由，加上他身上

只有６條繃帶，身披各種護甲、管有對講機，又逃避警方追捕，唯一合理推論是他曾參與暴動，

上訴庭認為上訴理由無一成立。

判詞又指，上訴庭強調即使有人在騷亂中自我定位為急救員，但只要行為符合暴動罪的元素

，就是參與了暴動。上訴庭又認為，上訴人在案發時的衣著比起急救員更似黑衣人，起碼能推斷

他與其他黑衣人同屬一個陣營，有默契地因剛發生過的暴動而逃走，因此駁回上訴。

被告陳佐豪早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動及無牌管有無線電通訊器具共兩項罪成，

被判監４年及罰款５０００元。控罪指，陳於２０１９年８月３１日在銅鑼灣記利佐治街參與暴

動；及在百德新街無牌管有１部無線電通訊器，案中其餘６名被告被裁定暴動罪名不成立。

（ｈｙ）（ｚｚ）

