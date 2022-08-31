  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/08/2022 15:09

【修例風暴】充當急救員非有效辯護理由，上訴庭拒男子暴動罪上訴

　　《經濟通通訊社３１日專訊》２０１９年８月３１日港島遊行後，７名男女涉當晚於銅鑼灣
涉參與暴動被控，其中２５歲運輸工人被裁定暴動罪成，被判監４年，其餘６人脫罪，運輸工早
前就暴動定罪提出上訴，上訴庭今日頒下判詞駁回申請，維持原判，今日頒布書面判詞。
　　判詞說，被告陳佐豪在暴動中充當所謂急救員，本身不是一項有效的辯護理由，加上他身上
只有６條繃帶，身披各種護甲、管有對講機，又逃避警方追捕，唯一合理推論是他曾參與暴動，
上訴庭認為上訴理由無一成立。
　　判詞又指，上訴庭強調即使有人在騷亂中自我定位為急救員，但只要行為符合暴動罪的元素
，就是參與了暴動。上訴庭又認為，上訴人在案發時的衣著比起急救員更似黑衣人，起碼能推斷
他與其他黑衣人同屬一個陣營，有默契地因剛發生過的暴動而逃走，因此駁回上訴。
　　被告陳佐豪早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動及無牌管有無線電通訊器具共兩項罪成，
被判監４年及罰款５０００元。控罪指，陳於２０１９年８月３１日在銅鑼灣記利佐治街參與暴
動；及在百德新街無牌管有１部無線電通訊器，案中其餘６名被告被裁定暴動罪名不成立。
（ｈｙ）（ｚｚ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向31/08/2022
畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展
人氣文章財經熱話31/08/2022
股神沽比亞迪殃及鋰業股　贛鋒天齊績佳可趁低吸納？
人氣文章財經熱話31/08/2022
【大國博奕】阿里傳或成首批審計中國企業　股價無運行？
人氣文章大行報告31/08/2022
【大行炒D乜】中行中銀香港績後大行點評價？click入嚟睇下
人氣文章財經熱話31/08/2022
《午市前瞻》恒指9月料下試萬九關 百度回到呢個位買較可取
人氣文章國際動態31/08/2022
前蘇聯末代總統戈爾巴喬夫逝世　享年91歲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金