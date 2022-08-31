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31/08/2022 16:42

【新冠肺炎】本港新增宗９４９５確診，再多９名患者死亡

　　《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
９４９５宗新冠肺炎確診，本地陽性９２６７宗，包括３０５４宗核酸檢測陽性，６２１３宗快
測經覆檢陽性，另有２２８宗輸入個案，１１０宗在機場發現，５９宗在檢疫酒店發現，５１宗
離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自５１個地方，有７個地方有１０宗以上個案，英國有３２宗，美國有２０宗，
泰國有１８宗，印度有１６宗，菲律賓有１４宗，法國有１３宗，越南有１１宗。
　
＊新增死亡個案年齡介乎３４至９７歲＊
　
　　醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增９宗死亡個案，涉５男４女，年齡
介乎３４至９７歲，７位未打齊３針，２位未打針。死者包括３４歲男患者，８月２７日快測陽
性，８月２９日因腳痛、腳腫、發燒及肚瀉前往北大嶼山醫院求醫，檢測發現懷疑有隱疾，情況
轉差，臨床診斷懷疑死因與白血球增生症有關；８４歲女患者，糖尿病，８月２３日上消化系統
出血，至８月３０日不治；９０歲男患者，有末期肺癌，８月１３日因咳嗽求醫，情況持續惡化
，昨日不治；９７歲女患者，有糖尿、血脂高，因在家中抽筋求醫，昨日離世；８１歲男患者，
有認知障礙，８月１０日快測陽性，８月１４日到指定診所，服藥後新冠康復，快測轉陰，但昨
日在家中暈倒，送院後不治，死因懷疑與新冠病毒無關。
　
＊新增８間院舍爆疫＊
　
　　張竹君表示，再多８間院舍呈報個案，包括４間安老院及４間殘疾院舍。（ｈｙ）

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