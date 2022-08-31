【新冠肺炎】學校呈報１３１宗確診，北角幼稚園個別班級須停課

《經濟通通訊社３１日專訊》本港新冠肺炎疫情升溫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張
竹君表示，學校呈報１３１宗確診，涉８２間學校，９７名學生及３４名教職員，分別來自４０
間幼稚園及幼兒中心、１７間小學、２４間中學及１間特殊學校。過去七日２４間學校有兩宗或
以上個案，北角合一堂陳伯宏紀念幼稚園個別班級須停課一周。（ｈｙ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
|財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
|市場動向31/08/2022
畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展
|財經熱話31/08/2022
股神沽比亞迪殃及鋰業股 贛鋒天齊績佳可趁低吸納？
|財經熱話31/08/2022
【大國博奕】阿里傳或成首批審計中國企業 股價無運行？
|大行報告31/08/2022
【大行炒D乜】中行中銀香港績後大行點評價？click入嚟睇下
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰