  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/08/2022 16:46

【新冠肺炎】學校呈報１３１宗確診，北角幼稚園個別班級須停課

　　《經濟通通訊社３１日專訊》本港新冠肺炎疫情升溫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張
竹君表示，學校呈報１３１宗確診，涉８２間學校，９７名學生及３４名教職員，分別來自４０
間幼稚園及幼兒中心、１７間小學、２４間中學及１間特殊學校。過去七日２４間學校有兩宗或
以上個案，北角合一堂陳伯宏紀念幼稚園個別班級須停課一周。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
人氣文章市場動向31/08/2022
畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展
人氣文章財經熱話31/08/2022
股神沽比亞迪殃及鋰業股　贛鋒天齊績佳可趁低吸納？
人氣文章財經熱話31/08/2022
【大國博奕】阿里傳或成首批審計中國企業　股價無運行？
人氣文章大行報告31/08/2022
【大行炒D乜】中行中銀香港績後大行點評價？click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金