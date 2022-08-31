【新冠肺炎】學校呈報１３１宗確診，北角幼稚園個別班級須停課

《經濟通通訊社３１日專訊》本港新冠肺炎疫情升溫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張

竹君表示，學校呈報１３１宗確診，涉８２間學校，９７名學生及３４名教職員，分別來自４０

間幼稚園及幼兒中心、１７間小學、２４間中學及１間特殊學校。過去七日２４間學校有兩宗或

以上個案，北角合一堂陳伯宏紀念幼稚園個別班級須停課一周。（ｈｙ）

