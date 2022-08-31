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31/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０４點子，報６﹒８９０６刷兩年低

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９０６，
較上個交易日跌１０４點子，錄三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低，上個交易日報
６﹒８８０２。
　　美匯指數周二（３０日）持平，紐約尾盤報１０８﹒８３，盤中觸及１０９﹒１１，但未能
超越周一（２９日）觸及的２０年高位。繼聯儲局主席鮑威爾上周重申鷹派立場後，多名官員表
達支持。紐約聯儲銀行行長威廉斯（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ）周二表示，目前距離聯儲局
的通脹目標還有很長一段路要走。市場現時預期聯儲局下月有近７０％機會加息７５個基點。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８９０６　　＋１０４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２２４　　＋２０２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９８００　　　　－４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７７９　　　＋１１﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０５５７　　－２９３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３８２　　－２５８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３８６　　　－９４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４１５　　　－６２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０９４０　　－４１７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７８８　　－２９９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７６　　　－１９﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７４１４　－１８７３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５５９　　＋１６６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９５﹒２３００　　　＋１１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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