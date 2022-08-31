【聚焦人幣】人幣中間價續貶１０４點子，報６﹒８９０６刷兩年低

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９０６，

較上個交易日跌１０４點子，錄三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低，上個交易日報

６﹒８８０２。

美匯指數周二（３０日）持平，紐約尾盤報１０８﹒８３，盤中觸及１０９﹒１１，但未能

超越周一（２９日）觸及的２０年高位。繼聯儲局主席鮑威爾上周重申鷹派立場後，多名官員表

達支持。紐約聯儲銀行行長威廉斯（Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ）周二表示，目前距離聯儲局

的通脹目標還有很長一段路要走。市場現時預期聯儲局下月有近７０％機會加息７５個基點。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８９０６ ＋１０４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２２４ ＋２０２﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９８００ －４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７７９ ＋１１﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０５５７ －２９３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３８２ －２５８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２３８６ －９４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９４１５ －６２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０９４０ －４１７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７８８ －２９９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７６ －１９﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７４１４ －１８７３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５５９ ＋１６６﹒００

１人民幣╱韓元 １９５﹒２３００ ＋１１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

