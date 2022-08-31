【新冠肺炎】上海連續兩日疫情清零後，昨日又出現兩宗陽性病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海在連續兩日疫情零新增後，昨日又出

現２宗新冠陽性病例，其中一宗為社會面新增病例。

上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例１宗和無症狀感染者１宗，其中１宗

確診病例在社會面發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例４宗和無症狀感染者３宗，均在閉環

管控中發現。截至目前，上海共有４個高風險區、１３個中風險區。

