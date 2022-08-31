【新冠肺炎】上海連續兩日疫情清零後，昨日又出現兩宗陽性病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上海在連續兩日疫情零新增後，昨日又出
現２宗新冠陽性病例，其中一宗為社會面新增病例。
上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例１宗和無症狀感染者１宗，其中１宗
確診病例在社會面發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例４宗和無症狀感染者３宗，均在閉環
管控中發現。截至目前，上海共有４個高風險區、１３個中風險區。
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話31/08/2022
【虛幣世界】德國通脹升至高位，美股下跌，加密貨幣再度回落
|財經熱話30/08/2022
比亞迪業績符預期續獲大行看好 惟憂股神減持先升後跌
|中國故事30/08/2022
《神州經脈》深圳爆疫封控加碼 李克強再籲保經濟 滬深齊收低
|財通前海30/08/2022
前海發佈科創領域新政策 鼓勵科創、知識產權、海洋產業發展
|財經熱話30/08/2022
油價升勢延續創一個月高 三桶油績後邊隻最值博？ 邊隻勿沾手？
|財經熱話30/08/2022
【美國加息】李振豪直言9月議息最關鍵 議息後美股向上仍樂觀
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰